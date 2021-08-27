На Тернопільщині неповнолітній вкрав автомобіль, але далеко не заїхав

Лановецькі поліцейські оголосили підозру неповнолітньому в незаконному заволодінні транспортним засобом. Вирішується питання про обрання правопорушнику запобіжного заходу. За вчинене йому може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників Лановецького відділення поліції від місцевого жителя. Вночі невідомий викрав його автомобіль марки «Nissan Primera», який був припаркований поблизу господарства.

Виїхавши на місце події, поліцейські виявили автівку неподалік від місця проживання заявника. Вона була у несправному стані. Злодій, проникнувши до салону, пошкодив передню панель та замок запалювання, а також викрав документи потерпілого.

У ході розшукових заходів правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 17-річний місцевий житель. Хлопець не вперше потрапляє в поле зору поліцейських – на даний час в суді розглядаються провадження, в яких він фігурує як підозрюваний у двох крадіжках з проникненням та незаконному заволодінні транспортним засобом.

Він зізнався у крадіжці, чужі документи у нього вилучили.

Слідчі оголосили неповнолітньому підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 3 ст. 357 (незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом) Кримінального кодексу України.