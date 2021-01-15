Штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арештна строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років. Міру покарання парубку обере суд.

Як встановили оперативники Борщівського відділення поліції, молодик мешканець Чорківського району 2004 року народження причетний до злочинів на території районного центру. Підозрюваний впродовж двох днів вчинив крадіжки в місцевих магазинах, викрадаючи товарно – матеріальні цінності.

Тепер неповнолітньому доведеться відповісти за скоєнні злочини згідно статті 185 ККУ.