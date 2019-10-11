Нелюдський вчинок було скоєно у Лановецькому районі. Хуліган розстріляв із пневматичної зброї кішку.

Про це у групі “Моя Лановеччина” повідомила Олеся Пасєка.

Жінка звернулася у поліцію.

“Куля з так-званої “воздушки” практично наскрізь прошила тільце кішки. У бідолахи відмовили задні лапки й хвіст. Чим заслуговує тварина на таке? Чи це спосіб показати, хто головний? Самостверджуватись за рахунок “пуляння” по котах-собаках-горобцях?? Вони ж не скажуть, що їм боляче! Але це не значить, що їх не болить! Сподіватись на поліцію? Звісно, що залишила заяву, але в правоохоронців не дуже багато ентузіазму займатись цією справою, бо “то ж просто кіт, і навіть не породистий”. Тим не менш, я дуже сподіваюсь, що це матиме хоч якийсь результат!”, – пише жінка.