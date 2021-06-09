На Тернопільщині інспектори Держпраці взялися перевіряти підприємців щодо оформлення працівників. У Збаражі в кіосках тимчасового розміщення «Овочі та фрукти» виявили семеро нелегальних робітників.

Попередньо підприємця у Збаражі попереджали про відповідальність за використання нелегальної робочої сили. Втім, він не виконав вимог, відтепер доведеться відповідати перед законом.

«Інспектором праці проведено інспекційне відвідування у фізичної-особи підприємця, який здійснює господарську діяльність у трьох кіосках тимчасового розміщення «Овочі та фрукти» на території міста Збаража. Було задокументовано факт використання нелегальної праці, а саме: у торгових кіосках ним було допущено до роботи 5-ох продавців та 2-ох підсобних робітників без оформлення трудових відносин. Зазначені порушення виявлено, незважаючи на проведену з роботодавцем превентивну роботу», – повідомила речниця управління Держпраці області Галина Климчук.

Нагадаємо, штраф за одного нелегального працівника сягає ста тисяч гривень. Перевіряючи підприємства краю, державні інспектори упродовж цього року виявили порушень майже на два мільйони гривень. Нелегальну зайнятість пояснюють в основному однією причиною: небажанням роботодавців сплачувати податки.