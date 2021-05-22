Відповідне відео, зняте кимось із пасажирів на смартфон 21 травня пообіді з`явилося у місцевих соцмережах.

На ньому чітко видно, як двоє чоловіків завдають ударів водію автобуса і лише завдяки втручанню військового їх вдалося видворити з салону маршрутного транспортного засобу.

Як прокоментував ситуацію журналістам Чортків.City заступник директора ТОВ «Чортківське АТП-16142» Орест Цимбала, інцидент мав місце 21 травня близько 13-ї години на зупинці громадського транспорту в смт Заводське:

«На водія автобуса підприємства, що перебував за кермом, напали нелегальні перевізники батько з сином, які постійно нелегально курсують з центру міста на Заводське, – каже заступник директора. – Дякуючи Богу, один з військових заступився і виштовхнув їх з автобуса. Внаслідок цього керівник дав команду і наші водії з`їхали зі всіх міських маршрутів, оскільки це не перший подібний випадок: погрози, перекриття дороги і т. д. Після чого вони поїхали до начальника районного відділу поліції, де написали заяву. Начальник поліції сказав, що буде діяти в рамках закону. Наскільки мені відомо, потерпілому водію зняли побої. Далі пішли в міську раду, але міського голови Володимира Шматька не було на місці. До них вийшов секретар міської ради Ярослав Дзиндра…

Тож завтра і післязавтра (22-23 травня), якщо не буде ніякої реакції влади, наші автобуси на міські маршрути не вийдуть. Можливо, і в понеділок також.

Вони нагліють – далі нікуди. Їм міська рада виділила стоянку в центрі міста. Вони стоять практично на проїжджій частині, їдуть як їм заманеться, курсують перед самим автобусом тощо.

Ми запрошували телебачення з Тернополя, показали все, як є. На жаль, реакції ніякої немає: ні транспортної інспекції, ні поліції, про міську владу навіть не кажу».