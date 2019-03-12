На Тернопільщині негода знеструмила десяток населених пунктів

12/03/2019 Розмір тексту:

Станом на ранок вівторка через ускладнення погодних умов в Україні залишаються знеструмленими 537 населених пунктів у 15 областях.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

“Внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 537 населених пунктів у 15 областях, а саме: Київська – 168 н.п., Хмельницька – 102 н.п., Вінницька – 58 н.п., Черкаська – 56 н.п., Житомирська – 56 н.п., Полтавська – 28 н.п., Сумська – 20 н.п., Тернопільська – 11 н.п., Донецька – 10 н.п., Кіровоградська – 7 н.п., Чернівецька – 5 н.п., Львівська – 4 н.п., Луганська – 4 н.п., Дніпропетровська – 4 н.п., Чернігівська – 4 н.п.”, – йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.