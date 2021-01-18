Особу зловмисника поліцейським вдалося встановити одразу. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

17 січня на лінію 102 надійшла інформація від невідомої особи про те, що у Теребовлі заміновано автозаправну станцію. Дозвонювач висловлювався нецензурно, залякував, що у нього є гранати та інша зброя. По голосу було чути – чоловік в неадекватному стані.

Місцеві правоохоронці відреагували на повідомлення про замінування. Спільно з вибухотехніками та кінологом виїхали на місце події, огородили АЗС, евакуювали персонал та відвідувачів, оглянули приміщення і прилеглу територію, проте підозрілих предметів та вибухових речовин не виявили.

– У цей час проводилися оперативні заходи із встановлення особи, що заявила про даний злочин, – розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Андрій Купчак. – Нам швидко вдалося з’ясувати, що до протиправного причетний 34-річний житель райцентру. До слова, чоловік не вперше потрапляє у наше поле зору. За останній місяць його декілька разів притягували до адміністративної відповідальності за завідомо неправдивий виклик поліції. Зловмисник зловживає алкоголем і постійно повідомляє про різноманітні події, які не відбулися, проте ми зобов’язані реагувати на них.

Цього разу любителю телефонних розваг доведеться відповісти з усією суворістю Закону. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 259 ККУ – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.