Жодного населеного пункту не залишилося у зеленій зоні на Тернопільщині. Відтак з понеділка в області діятимуть посиленні карантинні вимоги.

У Чорткові, Бережанах і Бережанському районі повинні зупинити роботу громадського транспорту, а також торгових і розважальних закладів. У цих населених пунктах не зможуть розпочати навчальний рік школи та коледжі.

“Ситуація продовжує ускладнюватися. Зростає і кількість летальних випадків. За критеріями, передбаченими Кабінетом Міністрів України, місто Чортків, Бережани і Бережанський район віднесені до червоної зони. Всі решта територій у нас вже у помаранчевій зоні. Аналізуючи ситуацію, бачимо, що деякі райони наближаються до червоної зони. На сьогоднішній день переступив межу червоної зони Гусятинський район”, – повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

У помаранчевій зоні громадський транспорт може перевозити пасажирів лише на половині місць, визначених для сидіння. Стежать за виконанням цієї вимоги поліцейські. Заборонена діяльність закладів розміщення, окрім готелів, фітнес-центрів, спортзалів, планових госпіталізацій.

Софія Романська

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