На Тернопільщині не вистачає медиків для лікування хворих на коронавірус

На Тернопільщині не вистачає медиків, які готові працювати з хворими на коронавірус. Чимало лікарів інфікувалися COVID-19, а деякі медики відмовляються працювати через низьку зарплату і високі ризики.

Не вистачає медичних працівників у Тернопільській лікарні швидкої допомоги, обласній, Борщівській, Чортківській Кременецькій лікарнях. Відтак фахівців шукають серед лікарів пенсійного віку та студентів.

«Ми ведемо перемовини із лікарями пенсійного віку, які вже на заслуженому відпочинку, але їхній досвід, бажання може допомогти практичній медицині. Зараз лікувальні заклади формують списки таких лікарів. Це стосується і медичних сестер, і молодших медичних сестер, які будуть мати бажання працювати. Ведуться перемовини і з ректором медичного університету про залучення студентів до боротьби з коронавірусною інфекцією, лікарів-інтернів», – каже заступниця начальника управління охорони здоров’я області Лідія Чайковська.

Епідеміологи прогнозують ускладнення ситуації з коронавірусом наприкінці листопада. Відтак тоді потреба із медичними працівниками ще загостриться. Відтак охочих працювати у лікарнях, просять зголошуватися.