Фахівців торговельної галузі не вистачає на Тернопільщині, – повідомила на брифінгу заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. Зокрема, є потреба в касирах, менеджерах оптової і роздрібної торгівлі, продавцях-консультантах.

Базові навички щодо роботи у торгівлі можна отримати під час навчання. Окремі категорії громадян можуть отримати ваучер на навчання до 30 280 гривень за професіями «продавець продовольчих товарів», «продавець непродовольчих товарів» та за напрямками «підприємництво і торгівля», «маркетинг».

«Обласна служба зайнятості пропонує людям, які шукають роботу 111 вакансій у сфері торгівлі. Роботодавці потребують: продавців продовольчих товарів; продавців-консультантів; касирів торговельного залу; продавців непродовольчих товарів; менеджерів в оптовій та роздрібній торгівлі. За направленням служби зайнятості професії торговельної галузі можна здобути в Івано-Франківському, Львівському, Полтавському, Одеському, Рівненському центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості», – розповіла Олександра Островська.

Додамо, рівень пропонованої зарплати для фахівців торговельної галузі – від 12 до 20 тис. грн.

Софія Романська