На Тернопільщині не розминулися трактор і позашляховик є потерпілі. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 11 квітня близько опівночі.

Про аварію на лінію “102” повідомив житель Бережан. Чоловік сказав, що на трасі у селі Великий Ходачків не розминулися транспортні засоби та травмувалися двоє чоловіків.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Duster, рухаючись в напрямку Тернополя, зіткнувся із зустрічним трактором Case Steiger 500. Сільгосптехніка великогабаритна і транспорт частково їхав ще й по смузі зустрічного руху. Як результат – автомобілі не змогли роз’їхатися.

До лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила з тілесними ушкодженнями водія та пасажира з позашляховика. Вирішується питання про внесення даної автопригоди в ЄРДР згідно статті 286 ККУ.