Цьогоріч роботодавці Тернопільщини подали в службу зайнятості 343 вакансії у сфері освіти.

Станом на 26 серпня 2020 року актуальними є більше 20 пропозицій роботи, повідомляє Терміново. А саме: вихователь, помічник вихователя, керівник гуртка, керівник музичний, майстер виробничого навчання, викладач професійно-технічного навчального закладу, вчителі початкових класів, інформатики, фізики, англійської мови, музики. Зарплата у цих вакансіях – до 8000 тис. грн.

Такі фахівці потрібні у закладах освіти Бережанського, Борщівського, Бучацького, Гусятинського, Заліщицького, Кременецького, Монастириського, Тернопільського та Теребовлянського районів Тернопільської області.

Якщо Ви маєте бажання працювати у сфері освіти і Вас зацікавили вказані вакансії, зверніться до місцевої районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості або до Тернопільського міськрайонного центру зайнятості.