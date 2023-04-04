Весняний призов до армії скасували.

Про це повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, в умовах воєнного стану проходить загальна мобілізація.

Весняного призову на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань в Україні не проводитимуть. За інформацією Генштабу, наразі відбувається загальна мобілізація усіх чоловіків призовного віку.

«Весняний призов до армії відмінений. Це означає, що як і минулого року чергового призову юнаків до армії цієї весни проводитися не буде. Продовжується загальна мобілізація. Державу треба захищати, якщо ми її не будемо захищати, не буде держави. Я вважаю, якщо людина себе гордо називає українцем, вона не тільки виставляє аватарку у фейсбуці, а вона має право і можливість захистити свою країну для того, щоб називатися українцем», – зазначив Володимир Труш.