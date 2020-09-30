Станом на 30 вересня ситуація із поширенням COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у 23 областях України та у місті Києві.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найвищий показник захворюваності: у Тернопільській області – 338,8 людини на 100 тис. населення (-) та у Чернівецькій області – 217,1 (+).

Готовою виявилась всього одна область – Кіровоградська – 18,7 (+).

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