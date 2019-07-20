Від опівночі в Україні заборонена будь-яка політична реклама кандидатів у депутати.

За дотриманням правил «дня тиші» стежить поліція, представники Громадянської мережі «Опора» та інших громадських організацій.

Тернопільські правоохоронці взяли під охорону виборчі дільниці, які вже отримали бюлетені. Поліцейські дбатимуть про публічну безпеку і правопорядок; вживатимуть заходів щодо недопущення правопорушень під час виборів, – наголосив заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький. Також він закликав усіх учасників виборчого процесу дотримуватися «дня тиші» та не порушувати законодавство.

З п’ятдесяти адміністративних протоколів, які склала тернопільська поліція під час передвиборчої кампанії, 14 вже розглянули у суді, – повідомила омбудсменка з захисту виборчих прав Громадянської мережі “Опора” Ольга Мазаєва.

«Щодо виборчого процесу вже розглянуто 14 справ, 3 справи були закриті через відсутність складу злочину, 9 справ закінчилися штрафами для порушників від 51 до 340 гривень. Більшість справ стосується розміщення агітаційної продукції без вихідних даних. Також маємо справи, які стосуються порушення порядку фінансування політичних партій. На жаль, більшість справ закінчується закриттям у зв’язку із закінченням строків».

У разі виявлення порушень «дня тиші» чи виборчого процесу жителів краю просять повідомляти правоохоронцям або ж Громадянській мережі «Опора».

Софія Романська