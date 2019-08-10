Жителі Бучача на Тернопільщині скаржаться на велику кількість рудих іспанських слимаків, які не щадять їхні городи.

Люди поширюють у мережі фото шкідливих слимаків, яких багато не тільки у садах мешканців, але й по дорогах, близько біля хатів. Господарі Тернопільщини заявляють, що повзучі активно поїдають городину. А птахам – шкідники не до смаку, пише Місто.

Цікаво знати, що вже котрий рік поспіль захід України потерпає від нашестя іспанського слимака — чужорідного шкідника, поширеного у більшості країн Європи, що проник в нашу країну близько 10 років тому. За цей короткий термін він поширився у більшості областей Правобережжя та поступово продовжує захоплювати нові території. Іспанський слимак небезпечний для городів та садів — він їсть майже будь-які рослини, швидко розмножується та здатний цілком знищити врожай, квітник або газон.