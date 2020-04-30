У 2019 році в області народилося 7896 дітей, у тому числі в міських поселеннях – 3672 та в сільській місцевості – 4224.

Головне управління статистики у Тернопільській області.

Кількість народжених у порівнянні з 2018 роком зменшилася на 649 дітей, а в розрахунку на 1000 осіб наявного населення – з 8,1 до 7,6 особи.

Серед районів області спостерігалася значна диференціація рівня народжуваності: від 5,0 народжених на 1000 осіб наявного населення в Монастириському районі до 10,1 – у Кременецькому.

У 2019 році серед новонароджених переважали хлопчики (50,5%).

Частка перших дітей у загальній кількості народжених за порядком народження в області в 2019 році склала 45,3%, других – 37,7%, третіх – 11,5%, четвертих – 2,9%, п’ятих і наступних – 2,6%.

У 2019 році з усіх народжених в області 92,0% дітей народилися в батьків, які перебували в зареєстрованому шлюбі. Кожна 12 дитина народилася в батьків, шлюб яких не був зареєстрований або в одиноких матерів.