Ситуація з кількістю хворих на ВІЛ/СНІД на Тернопільщині змушує хвилюватися епідеміологів. Цього року в області виявили 93 випадки ВІЛ-інфекції.

За словами лікарів, в регіоні спостерігається негативна тенденція щодо цього небезпечного захворювання.

Цьогоріч на Тернопільщині народилось 11 дітей від ВІЛ-інфікованих матерів. Одній дитині встановлено діагноз ВІЛ-інфекція.

Майже у половини носіїв ВІЛ-інфекції діагностували СНІД. Найбільше таких хворих у Тернополі, Збаразькому, Кременецькому та Чортківському районах. Жодного хворого на СНІД не зареєстровано у Бучацькому, Зборівському, Підволочиському та Шумському районі, – повідомляють в управлінні охорони здоров’я ОДА. Основний вік інфікованих 30-39 років.

«За останні роки щорічно збільшується кількість вперше виявлених випадків на фоні практично однакової кількості обстежених. Так, якщо за 10 місяців 2017 року в області було проведено 35996 обстежень на ВІЛ та виявлено 77 випадків ВІЛ-інфекції, за аналогічний період 2018 року при проведені 33800 обстежень було виявлено 85 нових випадків ВІЛ-інфікування,то за період 2019 року в області при 34275 обстеженнях виявлено 93 випадки ВІЛ-інфекції. Серед зареєстрованих випадків у 39,8% пацієнтів встановлено діагноз СНІД. У 78,8% випадків СНІД встановлено одночасно при обстеженні. Випадки ВІЛ-інфекції виявлені та зареєстровані практично в усіх районах області».

СНІД молодіє, – із занепокоєнням констатують лікарі. Небезпечну інфекцію виявляють навіть у осіб 15-19 років. В основному захворювання передається статевим шляхом, є випадки інфікування через зараження крові.

Софія Романська