П’ятниця в Україні буде теплою, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Попри незначні нічні заморозки вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до шістнадцяти градусів вище нуля.

Вихідними температурні показники будуть ще вищими, але можливий сильний вітер 15 — 18 метрів за секунду.

“Антициклон Юрген і далі не підпускає до нас жодних дощів – завтра скрізь сухо та сонячно. Вітер також не міняється, з північного сходу, помірний, часом може рвонути до штормового до 15-18 м/с. Втім, ночі все ще холодні і сонце не встигає поки що добре прогрівати довкілля. Субота й неділя в Україні обіцяють бути теплими, протягом дня +10 +17 градусів. Опади малоймовірні, переважно сонячно, хіба що у неділю набіжать якісь хмарки”, – зазначає Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, останні дні березня будуть прохолодними. 30 – 31 березня очікується похолодання, знову можливі опади у вигляді мокрого снігу і дощу.

Софія Романська