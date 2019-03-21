Антицилон йде на Тернопільщину. Внаслідок його впливу в регіоні дещо потепліє, – каже синоптик Наталка Діденко. У більшості областей України обійдеться без опадів. Переважно тішитиме сонячна плюсова температура повітря.

«Рівнодення весняне прийшло, день почав набирати обертів», – каже Наталка Діденко. Більше про свої права заявляє весна. «21 березня в Україні буде без опадів, із сонечком та помірним теплом. Протягом дня очікується +7+12 градусів. Північно-західний вітер, місцями поривчастий. 22 березня та 23 березня, на Всесвітній день метеоролога, потепліє, проте із середини наступного тижня очікується похолодання.

Погода хоча й мінлива, проте без сильних атмосферних стресів. Насолоджуємося!».

За словами синоптиків, ближче до вихідних на Тернопільщині теплішатиме. Проте наступного тижня знову повернеться похмура прохолодна погода. Весні властиві погодні перепади.

Софія Романська