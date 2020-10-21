На Тернопільщині нарешті потепліє

У середу на Тернопільщині температура повітря місцями підвищуватиметься до 15 градусів тепла.

Як запевнили в обласному гідрометеоцентрі, обійдеться без опадів. Втім, вночі буде прохолодно, стовпчики термометрів знижуватимуться до нуля.

Протягом доби на Тернопільщині зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. За інформацією обласного гідрометеоцентру, вітер буде південно-західним, 5 – 10 м/с. Температура вночі 0 – 5 тепла, вдень 9 – 14 тепла.

«Середа ще полякає нас нічним холодом. А 22-го жовтня, у четвер, взагалі, потепліє до +12 +18 градусів. Опади завтра малоймовірні. Подекуди тумани! Вітер з північно-західного поміняється на південно-західний, помірний, часом поривчатий. 23 жовтня буде чудова красива погода, а на уїк-енд знову температура повітря знизиться і вже весь наступний тиждень очікується холодним», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, у другі половині тижня буде можливість насолоджуватися теплом і сонцем. А далі прийде чергова хвиля холодів.