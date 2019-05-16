Нещодавно завершилась деклараційна кампанія 2019 року.

Як повідомляють у Секторі комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області, декларації про отримані доходи подали 9872 мешканців краю. З них 6 882 особи зобов’язані були задекларувати свої статки, а 3 481 декларант вирішив скористатись своїм правом на податкову знижку.

Порівняно з минулим роком цьогоріч кількість декларантів зросла на 2 203. Загальна сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань склала 20,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 3,8 млн грн військового збору.

Збільшилась кількість мешканців області, які заявили про отримані доходи в розмірі понад мільйон гривень. Цьогоріч таких виявилося 38 осіб, а в минулому році їх було 28. Загальна сума задекларованого мільйонерами доходу склала 117 млн гривень. Серед основних джерел, з яких отримали мільйонні доходи, такі: продаж нерухомого та рухомого майна (13 осіб), додаткове благо (8 осіб), спадщина чи дарування (6 осіб), іноземні доходи (4 особи) тощо. Мільйонери мають додатково сплатити 5,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 800 тис. грн військового збору.

Про отримання іноземних доходів заявили 87 громадян та задекларували 16,8 млн грн доходу. Також 58 осіб задекларували 11,9 млн грн інвестиційного прибутку. Отримання доходів від здачі в найм майна стали причиною подати декларації для 315 мешканців області. Вони задекларували 11,2 млн грн таких доходів. Про отримання спадщини та дарування на суму 142,1 млн грн заявили 1 266 осіб, а продаж рухомого та нерухомого майна – 632 декларанти на суму 65,2 млн гривень.