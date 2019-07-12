На цьому тижні офіс Зеленського оприлюднив розпорядження про звільнення усіх голів райдержадміністрацій на Тернопільщині.

Очевидно, це пов’язано з активною участю окремих голів РДА в штабній роботі на користь кандидатів від партії Порошенка.

Як стало відомо з неофіційних джерел, представники місцевої Зе-команди неодноразово подавали сигнали про це у столицю. Надії на те, що тимошенківець Іван Крисак на посаді в. о. голови ОДА почне робити “розгони”, не виправдалися. Тому довелося вмикати важчу “артилерію”.

Крім того, кажуть, що “засвітка” керівника обласного штабу Жмінки як кандидата на посаду голови ОДА, в першу чергу, пов’язана з намірами вгамувати адмінресурс, який поки-що перебуває в руках порошенківців.