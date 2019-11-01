З нагоди Всесвітнього дня боротьби з інсультом на Тернопільщині розпочалася акція «Стоп інсульт-2019».

Жителям краю просто неба вимірюють артеріальний тиск, а також консультують щодо ризику інсульту.

Лише третина українців знає про власну проблему підвищеного артеріального тиску, – повідомляє Центр громадського здоров’я. Більшість краян нехтує профілактикою інсульту. Адже тільки минулого року на Тернопільщині сталося понад три тисячі інсультів.

«В Україні щорічно реєструється понад 140 тисяч нових випадків інсульту. Кожні 12 хв. це захворювання стає причиною загибелі 1 людини. Тільки 10–20% осіб, що перенесли інсульт, повертаються до праці, 50% – залишаються інвалідами. По Тернопільській області за 2018 рік було виявлено 3219 інсультів, в обласний судинний діагностичний лікувальний центр для надання допомогихворим поступило 1535 пацієнтів з гострою судинною патологією», – розповідає заступниця головного лікаря з лікувальної роботи Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні Валентина Кордюк.

За словами лікарів, інсульт розвивається внаслідок раптового припинення кровопостачання частини головного мозку або крововиливу в порожнину черепа та стискання тканини мозку кров’ю. Внаслідок цього гинуть нервові клітини ураженої ділянки, що викликає порушення або втрату функцій тих частин тіла, якими вони керують. Щоб попередити інсульт, фахівці рекомендують насамперед стежити рівнем артеріального тиску.

Софія Романська