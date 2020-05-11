В обласному центрі зайнятості шукають роботу для заробітчан, які повернулися із-за кордону під час карантину. Зробити це непросто, оскільки вакансій у регіоні значно поменшало.

“Остаточної цифри, скільки повернулося заробітчан із-за кордону, не маємо. Деякі люди продовжують залишатися за кордоном, деякі повернулися. Будемо шукати варіанти і для тих людей, які хочуть працевлаштуватися у нашому регіоні. Зазвичай, це кваліфіковані робітники, який потребує ринок праці. Але питання залишається, чи вони погодяться на ті умови, які їм запропонують місцеві роботодавці. Найперше все залежить від того, яку зарплату їм запропонують. Якщо б вона влаштовувала, то навряд чи людина їхала б за кордон. Зараз у нас середня заробітна плата — близько восьми тисяч гривень. На жаль, у нашій області вона тримається серед найнижчих в Україні”, – пояснює заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська.

Наразі у регіоні є потреба для фахівців сільського господарства. Ймовірно, в літній період відновлять роботу підприємства, відтак з’являться вакансії для кваліфікованих робітників. Однак конкуренція щодо хороших вакансій може бути високою, оскільки безробітних у регіоні побільшало. Щодня такий статус отримує в обласному центрі зайнятості понад сто п’ятдесят людей.

Додамо, попередньо прем’єр-міністр оголосив про бажання працевлаштувати усіх заробітчан в Україні. Втім, минулого тижня президент Володимир Зеленський на брифінгу заявив, що блокувати виїзд за кордон на роботу Україна не буде. Однак країна, що запрошує заробітчан, повинна надати тримісячний контракт і медичну страховку.

Софія Романська