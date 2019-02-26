На Тернопільщині намагаються дискредитувати деяких кандидатів у президенти?

26/02/2019 Розмір тексту:

Близько шістдесяти заяв з приводу порушень у виборчій кампанії зареєстрували у поліції області. В результаті складено двадцять адміністративних протоколів, відкрито одне кримінальне провадження. Більшість порушень стосуються виборчої агітації, – йшлося під час прес-клубу за участю правоохоронців і представників громадянської мережі «Опори».

До поліції надходило ряд звернень щодо ймовірного підкупу виборців, – повідомив начальник головного управління Нацполіції в області Олександр Богомол. Проте в результаті розслідування, факт підкупу не підтвердився.

«Ми отримали інформацію, що незнайомка телефонувала до людей й пропонувала грошову винагороду за голос на виборах. Але перевіривши мобільний номер, нам вдалося встановити, що за невеликий проміжок часу з цього номеру було здійснено близько 9000 телефонних дзвінків по всій Україні з подібною пропозицією. А метою була дискримінація кандидата в Президенти», – зазначив Олександр Богомол.

Більшість порушень виборчої кампанії стосується розміщення агітаційної продукції, – додала координатор спостереження Громадянської мережі Опора за виборами в області Ольга Галушка.

Додамо, ця громадська організація почала довготермінове спостереження за виборами Президента. Відтак її представники вже виявили 27 випадків розміщення агітаційних матеріалів, які мали ознаки порушення. Через ці факти до поліції спрямовано 15 заяв.

Софія Романська