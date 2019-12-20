На Тернопільщині Служба безпеки України завадила контрабандному ввезенню великих партій прекурсорів із Європи.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу викритого угруповання входило двоє українців та іноземці. Придбані за кордоном прекурсори зловмисники планували незаконно ввозити в Україну для подальшого збуту та синтезу наркотичних речовин.

Двох українців слідчі СБУ затримали на міжнародному пункті пропуску «Краковець». Під час поглибленого огляду транспортного засобу ділків у бензобаку було виявлено понад 22 тисячі пігулок, що містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо здійснення затриманим повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення інших учасників угруповання та притягнення їх до відповідальності.