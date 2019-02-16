На Тернопільщині “накрили” чергову підпільну заправку. ФОТО

15/02/2019 Розмір тексту:

Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Тернопільській області припинили діяльність нелегальної автозаправної станції, яка діяла у Кременці.

На АЗС здійснювався продаж дизельного пального без наявності необхідних дозвільних документів. Не було й документів, що засвідчували б якість та походження нафтопродуктів.

Особа, яка займалась незаконною діяльністю, не була зареєстрована фізичною особою – підприємцем.

У результаті проведених заходів з незаконного обігу вилучено 9 800 літрів дизельного пального та обладнання АЗС, а це – ємкості для пального, паливно-роздавальна колонка. Загальна вартість вилученого становить 365 тис. гривень.

Стосовно правопорушника складений адмінпротокол за ст.164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Обладнання нелегальної АЗС демонтовано, повідомляють у секторі комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області.