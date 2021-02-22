Майже три з половиною тисячі жителів краю захворіли на грип і ГРВІ в області минулого тижня. За інформацією обласного лабораторного центру, захворюваність на 9% перевищує епідемічний поріг. Найбільше хворих виявили у Бережанському, Заліщицькому, Підгаєцькому районах.

Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, на Тернопільщині в лютому, зазвичай, виявляють найбільше хворих на грип і ГРВІ. Відтак підйом рівня захворюваності у цій порі є типовим для нашого краю.

“Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 328,7 випадків на 100 тисяч населення, за останні 7 днів захворіло 3404 особи, що на 8,9% перевищує рівень епідемічного порогу, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. На 1-й адміністративній території області (Монастириський район) показник захворюваності на грип та ГРВІ вище низького рівня захворюваності, на 3-х адмінтериторіях (Бережанський, Заліщицький, Підгаєцький райони) – вище середнього. За останній тиждень кількість захворілих зросла у порівнянні з попереднім тижнем на 8,9%. Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 46 %. Ріст захворюваності серед дітей з попереднім тижнем складає 15,6%”.

Минулого тижня на грип і ГРВІ в області, за офіційними даними, захворіло майже півтори тисячі дітей. Хвороба інтенсивно поширювалася навіть попри те, що більшість шкіл працювали через негоду дистанційно. Медики прогнозують, що після повернення до очного навчання епідемічна ситуація може далі ускладнитися.