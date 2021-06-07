Понад три тисячі абітурієнтів не прийшли на ЗНО з історії України.

Про це повідомив відповідальний за організацію тестування в області Юрій Шайнюк. Загалом на іспит зареєструвалося близько дев’яти тисяч осіб на Тернопільщині.

Під час зовнішнього незалежного оцінювання з історії України працювало 38 пунктів тестування. На одному із них під час перевірки металодетектором зафіксували порушення. В абітурієнта виявили мобільний телефон. Відтак він не зможе цього року скласти ЗНО з історії.

“В області було зареєстровано понад понад дев’ять тисяч учасників ЗНО з історії. У цьому році діти звільнені від обов’язкової державної підсумкової атестації. Там де запис — державна підсумкова атестація, буде зазначено про звільнення. Минулого року через це кількість учасників у нас скоротилася на 25 %. Цього року бачимо приблизно схожу ситуацію. ЗНО з історії було на вибір третім предметом, а також іноземні мови. Враховуючи те, що одинадцятикласники звільнені від обов’язковості державної підсумкової атестації, то для тих, хто не вступає у виш, немає необхідності у ЗНО”.

Додамо, абітурієнти на Тернопільщині вже склали ЗНО з української мови та літератури, хімії, іноземних мов, математики. 7 червня відбудеться тестування з фізики.