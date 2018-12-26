На Тернопільщині на трасі горіла фура
26/12/2018 0
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Це трапилось на автодорозі Тернопіль-Кременець, поблизу селища Вишнівець. Там виникла пожежа пластикового крила автомобіля «MAN».
Як наслідок, пошкоджено пластикове крило автомобіля, повідомляє tenews.org.ua за матеріалами управління ДСНС України в Тернопільській області.
Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди селища Вишнівець. Автомобіль врятовано.
Причину загорання та матеріальні збитки встановлюють.
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