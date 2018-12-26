На Тернопільщині на трасі горіла фура

26/12/2018 0
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Це трапилось на автодорозі Тернопіль-Кременець, поблизу селища Вишнівець. Там виникла пожежа пластикового крила автомобіля «MAN».

Як наслідок, пошкоджено пластикове крило автомобіля, повідомляє tenews.org.ua за матеріалами управління ДСНС України в Тернопільській області.

Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди селища Вишнівець. Автомобіль врятовано.

Причину загорання та матеріальні збитки встановлюють.

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