4 травня до співробітників Монастирського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на території місцевого сміттєзвалища невідома вантажівка намагається незаконно скинути сміття. Правоохоронці виїхали на виклик.

На місці події поліцейські виявили фуру, завантажену купою сміття. З’ясувалося, вантажівка приїхала з Львівщини, повідомляють у поліції. Водій, отримавши замовлення від невідомого, з яким контактував по телефону, мав вночі вивантажити непотріб на території Монастириського сміттєзвалища. Машина застрягла і не змогла скинути відходи.

На водія-порушника Державна екологічна інспекція склала адмінпротокол за статтею 82 КУпАП – порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення.

Інформацію про даний факт правоохоронці внесли в журнал Єдиного обліку, триває перевірка.

Це вже не перший подібний випадок, коли на території області намагаються незаконно скинути сміття, завезене з Львівщини.