Дорожньо-транспортна пригода з травмованими трапилася в селі Кам’янки Підволочиського району. Сімнадцятого червня на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка близько 16:40 перекинувся автомобіль марки BMW 528.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Керував іномаркою житель Хмельницької області, 1972 року народження. За попередньою інформацією, водій на повороті ліворуч, не впорався з керуванням, виїхав з дороги, зіткнувся із відбійником, а після цього автомобіль перекинувся.

В результаті удару водій від отриманих травм загинув на місці події. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.

В Україні, як і у всьому світі, найбільше людей гинуть від перевищення швидкості – приблизно кожен третій. Правоохоронці нагадують, що в межах населеного пункту можна їздити не швидше, ніж 50 км/год.

Водії, пам’ятайте! Якщо автомобіль, що їде зі швидкістю 80 км/год, збиває людину, то шанси вижити в неї лише трохи більше 40%. Якщо ж автомобіль рухається зі швидкістю 50 км/год, ці шанси зростають до понад 80%.