На Тернопільщині на пішохідному переході водій збив дитину

17/01/2019 Розмір тексту:

Із закритою черепно-мозковою травмою, струсом, забоями коліна та грудної клітки до лікарні бригада швидкої госпіталізувала тринадцятирічну дівчинку.

Аварія трапилася 16 січня близько 16:50 в селищі Дружба Теребовлянського району, повідомляють у поліції.

На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці водій автомобіля “ЗАЗ Таврія” збив неповнолітню дівчинку, жительку смт. Дружба. Дитина переходила дорогу на пішохідному переході, коли потрапила під колеса авто.

Чи був водій на момент аварії тверезий та чому не пригальмував, встановить слідство. У нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.