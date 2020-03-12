За сприяння служби зайнятості Тернопільщини у січні-лютому 2020 року 4089 осіб працевлаштовані.

З них 44 – за умови компенсації роботодавцям витрат єдиного соціального внеску, 3 – відкрили власну справу, отримавши одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Тимчасовою роботою було забезпечено 481 особу, після завершення якої 35 – працевлаштовані на постійні місця праці.

Загалом цьогоріч через службу зайнятості Тернопільської області шукали роботу 21,6 тис. осіб, з них 13,2 тис. отримали статус безробітного.

За два місяці 2020 року через службу зайнятості 2,4 тис. роботодавців Тернопільщини шукали працівників на 6,9 тис. вакансій. Серед них 8 % – із заробітною платою вищою від середньої по області. У 60,3% вакансій роботодавці пропонують заробітну плату вищу від мінімальної. Також у базі даних служби зайнятості містилась інформація про 1,5 тис. пропозицій роботи, отриманих з Інтернет-ресурсів, ЗМІ, оголошень тощо. Про це повідомив директор Тернопільського обласного центру зайнятості Василь Олещук.

На 1 березня 2020-го актуальними були 1493 вакансії, більшість з них для кваліфікованих робітників.

Найбільший попит мали: продавці, водії, трактористи, в’язальники джгутів, кухарі, швачки, перукарі, офіціанти, охоронники. Також пропонували місця праці менеджерам, бухгалтерам, артистам оркестру, інспекторам пенітенціарної системи, медсестрам. Залишається потреба у підсобниках, прибиральниках, контролерах енергонагляду та вантажниках.

У середньому по області на одне вільне робоче місце – 7 безробітних. Найважче було працевлаштуватися у Зборівському районі, де на одну вакансію 38 претендентів.

На замовлення роботодавців 571 безробітний проходив профпідготовку. 276 – завершили навчання, яке дало можливість 144-м з них знайти прийнятні місця праці. 103 особам видано ваучери на оплату навчання. 3 особи підтвердили результати неформального навчання за професією кухар на базі Рівненського ЦПТО Державної служби зайнятості.

На 1 березня 2020 року було зареєстровано 10,8 тис. безробітних, серед них: 46,8% – жінки, третина – молодь віком до 35 років, 44,4% – мають вищу освіту, 61,2% – проживають у сільській місцевості.

Відділ інформаційної роботи Тернопільського обласного центру зайнятості