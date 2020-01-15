Десятеро безробітних претендує на одну вакансію на Тернопільщині.

На початку 2020-го року в обласному центрі зайнятості було зареєстровано близько тисячі вакансій. Переважно роботодавці краю потребували кваліфікованих робітників.

Третина безробітних – молодь з вищою освітою. Молоді спеціалісти часто відмовляються працювати за низьку зарплату і їдуть за кордон, – зазначає директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. Відтак проблема нестачі кадрів загострюється.

«На 1 січня 2020 року актуальними були 942 вакансії. Найбільше роботодавці потребували продавців, водіїв, електромонтерів, офіціантів, швачок, слюсарів, менеджерів, медсестер, лікарів, бухгалтерів, інженерів. Сталим залишається попит на підсобників, вантажників, двірників, сторожів, прибиральників. На одне вільне робоче місце в середньому по області претендувало 10 безробітних. На 1 січня 2020 року через службу зайнятості Тернопільщини шукали роботу 9814 безробітних, серед них: 47% – жінки, третина – молодь віком до 35 років, половина – з вищою освітою, 61% – особи, які проживають у сільській місцевості».

Нагадаємо, середня зарплата на Тернопільщині сягає понад вісім тисяч гривень. Втім, місцеві роботодавці часто пропонують заробіток на рівні «мінімалки».

Софія Романська