На Тернопільщині на коронавірус масово хворіють медики

У чотирнадцяти медиків виявили коронавірус минулої доби на Тернопільщині. А загалом від початку пандемії COVID-19 підтвердили у 2552 медичних працівників. Наразі в області з недугою бореться майже півтисячі медсестер і лікарів.

Щодо кожного випадку зараження коронавірусом серед медичних працівників проводять епідемічне розслідування, щоб визначити, чи інфікування відбулося під час безпосереднього виконання професійних обов’язків, – зазначила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Якщо це підтверджується, медики отримують грошову компенсацію.

“Результати епідрозслідування передаються до управління праці. Це дуже тривалий процес. На жаль, реєструємо випадки захворювання серед медичних працівників. Наразі активних спалахів серед медиків немає. Переважно це поодинокі випадки зараження. Щодо кожного випадку зараження медичного працівника проводяться розслідування. У кожній лікувальній установі створені комісії. Результати розслідування передаються в управління праці”.

Від початку пандемії на Тернопільщині з підтвердженим діагнозом коронавірусу померло 12 медичних працівників. Загалом в області COVID-19 забрав 450 людей.