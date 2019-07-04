Вибухонебезпечні предмети розкопали на ТернопільщиніРечниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа повідомила про неоднократні знахідки, вибухонебезпечних предметів. Вранці на присадибній ділянці, житель села Цвітова Бучацького району відкопав ручну гранату РГД-5. Згодом, жителі Теребовлі виявили артснаряд АС-76 мм. Того ж дня піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення в полі вилучили та знешкодили 2 артснаряди АС-76 мм. А у селі Устечко Заліщицького району на території місцевого кладовища розкопали ще 15 снарядів того ж калібру.