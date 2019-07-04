Речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа повідомила про численні знахідки вибухонебезпечних предметів.
Так, вранці на присадибній ділянці житель села Цвітова Бучацького району відкопав ручну гранату РГД-5. Згодом жителі Теребовлі виявили артснаряд АС-76 мм, повідомляє телеканал Тернопіль 1.
Того ж дня піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення в полі вилучили та знешкодили 2 артснаряди АС-76 мм.
А у селі Устечко Заліщицького району на території місцевого кладовища розкопали ще 15 снарядів того ж калібру.