Речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа повідомила про численні знахідки вибухонебезпечних предметів.

Так, вранці на присадибній ділянці житель села Цвітова Бучацького району відкопав ручну гранату РГД-5. Згодом жителі Теребовлі виявили артснаряд АС-76 мм, повідомляє телеканал Тернопіль 1.

Того ж дня піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення в полі вилучили та знешкодили 2 артснаряди АС-76 мм.

А у селі Устечко Заліщицького району на території місцевого кладовища розкопали ще 15 снарядів того ж калібру.

Вибухонебезпечні предмети розкопали на Тернопільщині

Вибухонебезпечні предмети розкопали на ТернопільщиніРечниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа повідомила про неоднократні знахідки, вибухонебезпечних предметів. Вранці на присадибній ділянці, житель села Цвітова Бучацького району відкопав ручну гранату РГД-5. Згодом, жителі Теребовлі виявили артснаряд АС-76 мм. Того ж дня піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення в полі вилучили та знешкодили 2 артснаряди АС-76 мм. А у селі Устечко Заліщицького району на території місцевого кладовища розкопали ще 15 снарядів того ж калібру.

Опубліковано Т1 Новини Середа, 3 липня 2019 р.