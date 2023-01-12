На одержанні 10 000 грн неправомірної вигоди викрито начальника відділу поліції на Тернопільщині.

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури викрито начальника одного з територіальних відділів поліції ГУНП в Тернопільській області під час отримання ним 10 000 грн неправомірної вигоди від місцевого підприємця за безперешкодне здійснення господарської діяльності( ч. 3 ст. 368 КК України).

За матеріалами слідства, начальник відділу поліції вимагав і отримав неправомірну вигоду за перевезення підприємцем деревини без документів. Під час одержання коштів його затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вимаганні і отриманні неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу і відсторонення його від займаної посади.

Злочин викрито спільно зі слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури