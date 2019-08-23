На Тернопільщині завідувач відділення лікарні отримав 500 доларів США неправомірної вигоди за призначення інвалідності.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

За процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області спільно з працівниками УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України та слідчими ГУНП в області викрито завідувача відділення районної лікарні на отриманні 500 доларів США неправомірної вигоди.

Слідством встановлено, що медик вимагав та отримав від жительки району неправомірну вигоду у сумі 500 доларів США за вплив на членів лікарсько-консультативної комісії медичного закладу з метою прийняття ними рішення про призначення їй групи інвалідності.