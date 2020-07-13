Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали посадовця Державного підприємства «Кременецьке лісове господарство» під час одержання ним неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, посадовець лісгоспу одержав неправомірну вигоду у сумі 14 200 гривень. За ці кошти він обіцяв відпустити 34 декоративних дерева, які вирощуються на території лісового господарства поза бухгалтерським обліком.

Слідчі ДБР затримали посадовця після одержання ним неправомірної вигоди та відвантаження дерев у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Тернопільської області. Оперативний супровід – УСР у Тернопільській області ДСР НП України.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.