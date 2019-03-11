На Тернопільщині на хабарі спіймали керівника підрозділу патрульної поліції

11/03/2019 Розмір тексту:

Співробітники спецпідрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Тернопільській області спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури викрили на хабарі керівника одного з підрозділів патрульної поліції Тернопільської області.

Про це повідомляє сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський вимагав від місцевого жителя п’ять тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності за водіння автомобілем у нетверезому стані. До протиправної діяльності як посередника зловмисник залучив знайомого для отримання грошей.

Правоохоронці затримали посадовця поліції згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на вулиці одного із районних центрів області під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Фігуранту справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття незаконних дій поліцейського проводились спільно із підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції.