На Тернопільщині “на гарячому” затримали банду грабіжників. ФОТО

28/01/2019 Розмір тексту:

Трьох уродженців Грузії затримали правоохоронці Теребовлянського відділення поліції при спробі втечі з місця злочину. Чоловіків у момент грабежу помітив потерпілий.

26 січня у чергову частину поліції надійшло повідомлення про те, що місцевий житель переслідує зловмисників.

За словами Ігоря Лисятинського, потерпілий – приватний підприємець. Він припаркував автомобіль марки VOLKSWAGEN CRAFTER біля магазину. Повернувся до транспорту за пару хвилин і помітив, що з авто виходить двоє невідомих, а в руках одного з них його барсетка.

Потерпілий кинувся до злодіїв. Після того, як він забрав свою власність, вирішив затримати підозрюваних. Проте в цей момент до дуету на допомогу підбіг ще один іноземець і вони втрьох почали тікати, сівши в автомобіль на литовських номерах.