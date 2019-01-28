На Тернопільщині “на гарячому” затримали банду грабіжників. ФОТО

28/01/2019 0
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Трьох уродженців Грузії затримали правоохоронці Теребовлянського відділення поліції при спробі втечі з місця злочину. Чоловіків у момент грабежу помітив потерпілий.

26 січня у чергову частину поліції надійшло повідомлення про те, що місцевий житель переслідує зловмисників.

За словами Ігоря Лисятинського, потерпілий – приватний підприємець. Він припаркував автомобіль марки VOLKSWAGEN CRAFTER біля магазину. Повернувся до транспорту за пару хвилин і помітив, що з авто виходить двоє невідомих, а в руках одного з них його барсетка.

Потерпілий кинувся до злодіїв. Після того, як він забрав свою власність, вирішив затримати підозрюваних. Проте в цей момент до дуету на допомогу підбіг ще один іноземець і вони втрьох почали тікати, сівши в автомобіль на литовських номерах.

Інцидент помітив товариш потерпілого, який проїздив поруч. Вони разом почали наздоганяти втікачів, паралельно повідомивши про ситуацію на лінію “102”.

Зловмисники їхали в напрямку Теребовлянської Дружби. Саме там їх уже чекали патрульні, перекривши дорогу.

Автомобіль зупинили, підозрюваних затримали.

Останні співпрацювати зі слідством відмовляються. Їм інкримінують 2 статті кримінального кодексу України – замах на грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб відповідно до статті 15 частина 2 та 186 частина 2.

За попередніми даними, грабіжники в салон автомобіля проникли, зламавши замок водійських дверей.

Іноземців перевіряють на причетність до інших злочинів.

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