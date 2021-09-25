На Тернопільщині 30 загальноосвітніх шкіл перейшли на дистанційне навчання.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Це школи у Почаївській громаді, Бучацькій та Кременецькій.

Загалом в області вакцинувалося від COVID-19 майже 80% педагогічних працівників. Темпи вакцинації серед вчителів відчутно зросли цього тижня.

«У Тернопільській області з 1217 закладів загальної середньої освіти, дошкільної освіти, професійної освіти, передфахової вищої та вищої освіти функціонували 885 закладів. Вчора відбулося засідання Кабінету Міністрів України, відповідно до якого відбулося ряд пом’якшень щодо карантинних вимог до певних закладів, стосуються вони спеціальних закладів освіти, де діти навчаються з особливими освітніми потребами, для початкових шкіл, для дошкільних навчальних закладів. Дані заклади працюють у звичному режимі, офлайн, незалежно, яка кількість працівників вакцинована. Що стосується закладів освіти другого ступеня, третіх ступенів, закладів професійної передфахової вищої освіти, такі заклади функціонують офлайн або онлайн, якщо немає 80% вакцинованих, вони переходять на онлайн-форму навчання», – каже Ольга Хома.

У Тернопільській області учора щепили від COVID-19 3 000 осіб. Загалом від початку вакцинації у краї імунізували 262 098 осіб.