На Тернопільщині на дільниці побили поліцейського

У Гусятинському районі на одній із виборчих дільниць місцевий житель завдав тілесні ушкодження поліцейському при виконанні службових обов’язків. Подія трапилася 25 жовтня о 20:24 у селі Нижбірок.

За попередніми даними, чоловік у стані алкогольного сп’яніння зайшов на дільницю після її закриття, а правоохоронець попросив його покинути приміщення.

Чоловік поводився неадекватно, по телефону покликав на допомогу сина з товаришем. Родич напав на працівника поліції. Після нанесення тілесних ушкоджень, зловмисники втекли з місця злочину. Поліцейському надали меддопомогу.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та спецпризначенці РПОП. Правоохоронці розшукали нападників та доправили їх до відділення поліції.

33-річного нападника затримали згідно статті 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 345 ККУ – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та обрання запобіжного заходу.

Наразі слідчі надають правову оцінку діям двох інших зловмисників. Триває слідство.