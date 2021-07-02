На Тернопільщині на десять жінок припадає менше дев’яти чоловіків

Статева структура населення області характеризується перевагою жінок у її загальній кількості.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Станом на 1 січня 2021 року чисельність осіб жіночої статі в області становила 546,2 тис., чоловічої – 481,1 тис. На кожну тисячу жінок в області в середньому припадало 881 чоловік.

Співвідношення чоловічої і жіночої статі змінюється залежно від віку населення. Якщо в новонароджених переважає частка осіб чоловічої статі (51,7%), то при збільшенні віку відсоток осіб жіночої статі зростає.

У молодших вікових групах, а саме 0–9, 10–19 і 20–29 років, на 1000 жінок припадало відповідно 1054, 1052 і 1045 чоловіків. Починаючи з вікової групи 30–39 років чисельність жінок зростає. Так, якщо у вказаній віковій групі та у вікових групах 40–49 і 50–59 років на 1000 жінок припадало відповідно 990, 960 та 895 чоловіків, то вже у віковій групі 60–69 років – 735, а у віці 70 років і старше лише 438 чоловіків.