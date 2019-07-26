Статева структура населення області характеризується перевагою жінок у її загальній кількості.

Станом на 1 січня 2019 року чисельність осіб жіночої статі в області становила 554,8 тис, чоловічої – 487,8 тис. На кожну тисячу жінок в області в середньому припадало 879 чоловіків.

Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.

Співвідношення чоловічої і жіночої статі змінюється залежно від віку населення. Якщо в новонароджених переважає частка осіб чоловічої статі (51,6%), то при збільшенні віку відсоток осіб жіночої статі зростає. У молодших вікових групах, а саме 0–9, 10–19 і 20–29 роки, на 1000 жінок припадало відповідно 1055, 1056 і 1036 чоловіків.

Починаючи з вікової групи 30–39 років чисельність осіб жіночої статі зростає. Так, якщо у вказаній віковій групі на 1000 жінок припадав 981 чоловік, 40–49 років – 962, 50–59 років – 889, то вже у віковій групі 60–69 років – 728, а у віці 70 років і старше лише 430 чоловіків.