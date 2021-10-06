Понад півсотні інфікованих COVID-19 дітей виявили за добу на Тернопільщині.

За інформацією обласного центру з контролю хвороб, число хворих стрімко збільшується. Епідеміологи пов’язують це із поширенням штаму Дельта.

Найбільше хворих на COVID-19 виявляють серед дітей шкільного віку. Оскільки хвороба швидко поширюється в організованих колективах. «Бачимо, що росте захворюваність серед дітей. Якщо в липні захворюваність становила 5,2%, в серпні – 8%, у вересні вже 12,2%. Найбільша кількість хворих дітей становила 60. Весною, попередніми хвилями, ми реєстрували вдень 5-6 випадків. А тут виявили 60. Бачимо, що більше хворих серед дітей шкільного віку. Оскільки вони перебувають в організованих колективах, більше контактують. Також часто хворіють і освітяни”, – каже Оксана Чайчук.

Через інфікованих COVID-19 школярів окремі класи загальноосвітніх шкіл перейшли на дистанційне навчання. Онлайн-формат також переважає у вищих навчальних закладах.

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