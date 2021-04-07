На Тернопільщині на COVID-19 хворіє понад десять тисяч людей

Понад десять тисяч жителів Тернопільщини хворіє на COVID-19. У лікарнях перебуває майже півтори тисячі людей, більшість госпіталізованих використовують кисневу підтримку.

Епідемічна ситуація почала покращуватися лише в тих регіонах, де були запроваджені обмеження “червоної” зони. А це Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська області. Щодо Тернопільщини, то тенденції із COVID-19 залишаються негативними.

“На сьогодні дослідження показують, що якогось результату щодо зниження захворюваності немає. Ми маємо констатувати, що імунопрофілактика як така, є доволі ефективним засобом, але враховуючи наші обмежені ресурси, вона на сьогодні не дасть нам бажаного результату стосовно впливу на перебіг епідемії. У нас єдиним інструментом доступним є обмежувальні заходи. Це в першу чергу зменшення числа соціальних контактів”, – наголосив епідеміолог Володимир Паничев.

Чи запроваджуватимуть на Тернопільщині обмеження “червоної” зони, питання залишається відкритим. Наразі йдеться про посилення контролю за виконанням санітарно-епідемічних правил, а також введення додаткових обмежень.