На Тернопільщині на будові загинув чоловік

21/02/2019 Розмір тексту:

Нещасний випадок трапився 20 лютого у Чорткові. До працівників місцевого відділу поліції зателефонував черговий лікар районної лікарні з повідомленням, що на будові загинув чоловік.

Правоохоронці попередньо встановили, що 60-річний житель одного із сіл району, який працював на місцевому будівництві, впав з 3 поверху незавершеного будинку. Від отриманих травм чоловік помер ще до приїзду бригади швидкої допомоги, повідомляють у поліції.

Наразі з’ясовуються детальні обставини інциденту. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру розслідування злочинів згідно статті 271 Кримінального кодексу України (Порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).